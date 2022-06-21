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Российский пенсионер отбился от разъяренного медведя ножом для грибов

В Иркутской области 69-летний пенсионер отбился от медведя ножом для грибов

Фото: Frank Sommariva / Globallookpress.com

В Нижнеилимском районе Иркутской области 69-летний пенсионер смог отбиться от разъяренного медведя ножом для грибов. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, до нападения животного мужчина вместе с собакой из поселка Хребтовая пошел за черемшой и грибами. Российский пенсионер увидел медведя в ольховнике.

«Несмотря на то, что муж ростом в 190 сантиметров, а зверь был молодой и не самых больших размеров, он с первого прыжка повалил супруга на землю. А затем медведь начал рвать Павла. Разодрал ему одежду и всю грудь», — рассказала жена пострадавшего.

По ее словам, мужчина не помнит, как добрался до дома после нападения. Пенсионеру, по утверждению женщины, стало плохо, когда он сел на крыльце у дома. Жена вызвала врачей — медики диагностировали у пострадавшего рваные раны и перелом руки. 69-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

После нападения охотники начали поиски животного — пока хищника в районе российского региона найти не удалось.

Ранее в Иркутской области возле города Тулун медведь загрыз охотника, который смертельно его ранил. Россиянин выстрелил в хищника с помоста на деревьях, но не добил его. Еще живой зверь напал на спустившегося на землю мужчину и убил его, после чего умер сам.

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Анастасия Шейкина
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