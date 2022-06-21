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Астрономы обнаружили два катаклизматических белых карлика

В Caltech обнаружили новые катаклизматические переменные в тысячах световых лет от Земли

Изображение: Shutterstock

Астрономы Калифорнийского технологического института (Caltech) в США и научных организаций других стран обнаружили два новых поляра. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Новые поляры, получившие обозначение ZTFJ0850+0443 и ZTFJ0926+0105, были найдены при сопоставлении каталога eROSITA Final Equatorial Depth Survey (eFEDS) с данными фотометрии ZTF Data Release 5 (DR5). ZTFJ0850+0443, являющийся затменным поляром, находится на расстоянии 3260 световых лет от Земли, имеет период обращения 1,72 часа, а масса белого карлика в его составе достигает 0,81 массы Солнца. ZTFJ0926+0105 с периодом обращения 1,48 часа удален на 1200 световых лет, однако массу белого карлика не удалось измерить, поскольку этот поляр не является затменным.

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1 марта 2020

ZTFJ0850+0443 относится к слабопольным полярам с напряженностью магнитного поля ниже 10 мегагаусс (Мгс). В отличие от него, ZTFJ0926+0105 имеет более типичную для поляров напряженность магнитного поля — не менее 26 МГс.

Полярами называют особый тип катаклизматических переменных — двойных систем, в которых белый карлик перетягивает (аккрецирует) вещество со звезды-компаньона, чаще всего красного гиганта, в результате чего образуется диск. Время от времени яркость переменной увеличивается в несколько раз, после чего следует период покоя.

Поляры интересны для астрономов тем, что отличаются от других катаклизматических переменных наличием очень сильного магнитного поля, что делает их яркими источниками галактического рентгеновского излучения. Кроме того, ученые мало знают о том, как аккреция вещества ведет себя в условиях такого поля. Известно, что у промежуточных поляров, в которых белый карлик имеет магнитное поле умеренной силы (до 10 мегагаусс), аккреционный диск либо усечен, либо отсутствует вовсе.

Синдром отмены: Россия
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Александр Еникеев
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