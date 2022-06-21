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Кремль отреагировал на расследование о бизнесе окружения Путина

Песков назвал информационной стряпней расследование про бизнес окружения Путина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очередной информационной стряпней расследование про бизнес окружения Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, президент не имеет к этому никакого отношения.

«Это действительно какая-то некая группа исследователей, они действительно присылали нам запросы, мы им ответили, что это все ерунда», — отреагировал Песков на материал издания «Медуза» (признано в России иноагентом) о кооперативе, якобы зарабатывающем деньги для президента.

В декабре 2020 года Песков заявил, что в Кремле знают организаторов кампании по распространению слухов о президенте и его окружении. По его словам, они не достигают своих целей.

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Константин Лысяков
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