Рост цен в Канаде побил 40-летний рекорд

Годовая инфляция в Канаде в мае достигла рекордных с 1983 года 7,7%

Годовая инфляция в Канаде в мае 2022 года достигла 7,7 процента, разогнавшись с уровня в 6,8 процента в апреле. Показатель роста цен стал максимальным за почти 40 лет — с 1983 года, свидетельствуют данные статистического бюро страны.

Без учета стоимости бензина, которая выросла на 12 процентов в месячном выражении и на 48 процентов — в годовом, потребительские цены в мае с учетом сезонных колебаний поднялись на 6,3 процента после повышения на 5,8 процента в апреле. Инфляция без учета цен на продукты питания и электричество побила 30-летний рекорд — 5,2 процента.

Притом в категории «электроэнергия» наблюдался самый значительный рост — плюс 34,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Статистическое бюро объясняет, что цены на сырую нефть в мае выросли из-за повышения спроса и нестабильности на энергетических рынках на фоне спецоперации на Украине.

В годовом выражении в мае цены в среднем росли быстрее, чем заработная плата населения. Bloomberg отмечает, что такое положение дел может сильно препятствовать экономическому росту страны.

Рекордный рост цен наблюдается в США, Великобритании, а также по всей Европе. Рост цен в Штатах в мае стал рекордным с декабря 1981 года, составив 8,6 процента. При этом годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.