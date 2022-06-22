В России сочли блокаду Калининграда Литвой посягательством на суверенитет

Сенатор Косачев назвал блокаду Калининграда Литвой посягательством на суверенитет России

Лишить Россию связи между двумя ее частями — это посягательство на суверенитет и независимость, что абсолютно неприемлемо, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он прокомментировал ограничение транзита грузов в Калининград со стороны Литвы.

На наших глазах сейчас происходит перекидывание горячей картошки: Литва говорит, что она следует рекомендациям Европейского союза, Европейский союз говорит, что не очень понимает, почему Литва эти инструкции истолковала столь радикальным образом Константин Косачев вице-спикер Совфеда

«С моей точки зрения, все понимают что то, что они творят, абсолютно безобразно, абсолютно не соответствует тому, что на себя брал Европейский союз, тому, что на себя брала Литва с точки зрения обеспечения беспрепятственного транзита между территорией Российской Федерации и территорией Российской Федерации», — поделился сенатор.

По мнению Косачева, во всем этом проявляется недееспособность ЕС, который не в состоянии реализовать осознанную политику. Он также отметил, что «совершенно безобразную» политику проводят США, которые заявляют, что поддерживают Литву в некоем конфликте с Россией.

«США здесь в принципе нерелевантны. Никакой темы, которая была бы связана с интересами американцев в Европе, здесь не существует. Американцам нужно просто посоветовать перестать вмешиваться в эту ситуацию, а наши отношения с Литвой и Европейским союзом должны выстраиваться в зависимости и после того, как Литва и Евросоюз немножечко задумаются о том, что они творят, и, я надеюсь, внесут коррективы в свою нынешнюю практическую деятельность на российском направлении», — высказался Косачев.

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В ответ на это в МИД России потребовали от Литвы возобновить грузовой транзит через территорию республики в Калининградскую область и пригрозили «защищать свои национальные интересы», если в Вильнюсе не прислушаются к требованиям Москвы.

После обвинений в транспортной блокаде премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика не блокирует Калининград и запрет направлен только на товары, находящиеся под санкциями, а депутат литовского сейма Матас Малдейкис анонсировал новые ограничения на транзит товаров в Калининград. По его словам, 10 июля в силу вступит запрет на транзит цемента, алкоголя и других продуктов,10 августа — на уголь и другое твердое ископаемое топливо, а 5 декабря и в феврале 2023 года — на нефть и продукты ее переработки.