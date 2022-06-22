Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России сочли блокаду Калининграда Литвой посягательством на суверенитет

Сенатор Косачев назвал блокаду Калининграда Литвой посягательством на суверенитет России

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Лишить Россию связи между двумя ее частями — это посягательство на суверенитет и независимость, что абсолютно неприемлемо, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Так он прокомментировал ограничение транзита грузов в Калининград со стороны Литвы.

На наших глазах сейчас происходит перекидывание горячей картошки: Литва говорит, что она следует рекомендациям Европейского союза, Европейский союз говорит, что не очень понимает, почему Литва эти инструкции истолковала столь радикальным образом

Константин Косачеввице-спикер Совфеда

«С моей точки зрения, все понимают что то, что они творят, абсолютно безобразно, абсолютно не соответствует тому, что на себя брал Европейский союз, тому, что на себя брала Литва с точки зрения обеспечения беспрепятственного транзита между территорией Российской Федерации и территорией Российской Федерации», — поделился сенатор.

По мнению Косачева, во всем этом проявляется недееспособность ЕС, который не в состоянии реализовать осознанную политику. Он также отметил, что «совершенно безобразную» политику проводят США, которые заявляют, что поддерживают Литву в некоем конфликте с Россией.

«США здесь в принципе нерелевантны. Никакой темы, которая была бы связана с интересами американцев в Европе, здесь не существует. Американцам нужно просто посоветовать перестать вмешиваться в эту ситуацию, а наши отношения с Литвой и Европейским союзом должны выстраиваться в зависимости и после того, как Литва и Евросоюз немножечко задумаются о том, что они творят, и, я надеюсь, внесут коррективы в свою нынешнюю практическую деятельность на российском направлении», — высказался Косачев.

Материалы по теме:
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022
«Страна всегда будет жить» 40 лет санкций и 10 лет войны. Как Сирия противостоит давлению США и Европы?
«Страна всегда будет жить»40 лет санкций и 10 лет войны. Как Сирия противостоит давлению США и Европы?
10 июня 2022

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

В ответ на это в МИД России потребовали от Литвы возобновить грузовой транзит через территорию республики в Калининградскую область и пригрозили «защищать свои национальные интересы», если в Вильнюсе не прислушаются к требованиям Москвы.

После обвинений в транспортной блокаде премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика не блокирует Калининград и запрет направлен только на товары, находящиеся под санкциями, а депутат литовского сейма Матас Малдейкис анонсировал новые ограничения на транзит товаров в Калининград. По его словам, 10 июля в силу вступит запрет на транзит цемента, алкоголя и других продуктов,10 августа — на уголь и другое твердое ископаемое топливо, а 5 декабря и в феврале 2023 года — на нефть и продукты ее переработки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Литва пригрозила расширить список запрещенных для транзита товаров
В ЛНР сообщили о ликвидации иностранных наемников в районе Горского и Золотого
Журналисты немецкой газеты Bild попали под обстрел на Украине
Байден призвал отменить в США топливный налог
Юрий Быков объяснил причину популярности фильмов «Брат» и «Брат 2»
Экс-ведущая «Фабрики Звезд» отреагировала на смерть Пьера Нарцисса
В России высказались о перспективах появления новой резервной валюты
Армия Финляндии заявила о готовности обороняться от «военной агрессии» России
США предостерегли от случайной помощи России
Внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ раскритиковали в сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.