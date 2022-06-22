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Сомнолог развеяла миф о пользе сна голышом в жару

Врач Босток: в жару сон в пижаме лучше, чем голышом

Фото: Kinga Cichewicz / Unsplash

Врач-сомнолог Софи Босток развеяла миф о том, что в жару лучше спать голышом. Ее рекомендации приводит Women's Health Magazine.

По словам Босток, она часто встречает рекомендации полностью раздеваться для сна в жару. «Но это не поможет, пот будет скапливаться на теле, его не будет отводить впитывающая поверхность, как это происходит, когда на вас одежда, и вы не охладитесь», — предупредила она.

Сон в пижаме, продолжила Босток, лучше, чем голышом. «Наденьте хлопчатобумажную пижаму, что-то, что будет отводить пот», — порекомендовала сомнолог.

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Босток подтвердила, что в жару качество сна ухудшается, поскольку охлаждение организма является важным фактором для засыпания и глубокого сна, в ходе которого организм восстанавливается.

Ранее диетолог Олеся Обанина назвала причины желания наесться на ночь и отсутствия чувства голода по утрам. По словам эксперта, частой причиной такого состояния является психическое заболевание — эмоциогенное расстройство пищевого поведения.

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Александра Лисица
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