Германия поставит Украине системы ПВО IRIS-T

Посол Украины в Германии Мельник сообщил, что Киев получит от Берлина системы ПВО IRIS-T

Киев получит от Берлина систему противовоздушной обороны малой дальности (ПВО) IRIS-T, которая будет использована в боях с российской армией. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет РИА Новости.

По словам дипломата, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут рассчитывать лишь на одну такую систему, однако впоследствии страна может получить до десяти единиц IRIS-T. Расходы на оплату и поставку техники взяло на себя правительство ФРГ.

«Нашей команде удалось преодолеть безумное политическое сопротивление и в тесном закулисном взаимодействии с производителем — компанией Diehl Defence — добиться заключения контракта на закупку первой такой системы стоимостью 178 миллионов евро», — сообщил Мельник.

Также он рассказал, что ожидает «зеленого света» от Берлина по вопросу приобретения 100 новых самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000. «Соответствующее предложение мы уже получили от немецкой промышленности», — пояснил посол.

Немецкая IRIS-T считается одной из самых эффективных современных систем ПВО НАТО. Она представлена в двух модификациях: с дальностью поражения в 25 и 40 километров. Ракеты установки оснащены инфракрасными головками самонаведения.

Ранее сообщалось, что в следующий пакет военной помощи, который Германия планирует поставить Украине, войдут три реактивных системы залпового огня (РСЗО) Mars 2. Обучение украинских военных обращению с этой техникой может начаться в июле.