Британский бизнес предсказал стране неизбежную рецессию

Telegraph: глава CBI Билимория считает, что Британия движется в сторону рецессии

Уходящий глава Конфедерации британской промышленности (CBI) Каран Билимория предсказал Соединенному Королевству неизбежную рецессию. Об этом он заявил в интервью Telegraph.

«Рецессия — ужас, с которым мы столкнемся», — считает бизнесмен. Он отметил, что государство «определенно» движется в сторону рецессии, и уже может быть слишком поздно, чтобы ее избежать. Однако быстрая реакция может в значительной степени снизить негативное воздействие.

Билимория указал, что власти Лондона должны снизить налоги, и призвал их проводить более гибкую миграционную политику, чтобы компенсировать нехватку квалифицированных кадров.

Ранее Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) сообщило, что годовая инфляция в Великобритании выросла до рекордных 9,1 процента по итогам мая (с девяти процентов месяцем ранее). Это максимально высокий показатель за 40 лет (с 1982 года). За май потребительские цены увеличились на 0,7 процента после роста на 2,5 процента в апреле. Это было вызвано подорожанием продуктов питания и безалкогольных напитков.