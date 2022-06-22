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Экономика

Рост цен в Великобритании оказался максимальным за 40 лет

Бюро национальной статистики Британии заявило о рекордных 9,1 процента инфляции

Фото: Paul Childs / Reuters

Годовая инфляция в Великобритании выросла до рекордных 9,1 процента по итогам мая (с девяти процентов месяцем ранее). Это максимально высокий показатель за 40 лет (с 1982 года), свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Оказалось, что за май потребительские цены увеличились на 0,7 процента после роста на 2,5 процента в апреле. Это было вызвано подорожанием продуктов питания и безалкогольных напитков.

Рост цен на электроэнергию, газ и другое топливо также внесли большой вклад в общую цифру. Цены на сырье подскочили на 22,1 процента, что является максимумом с начала ведения статистики в 1985 году.

В конце мая глава банка Великобритании Эндрю Бейли заявил, что британская экономика переживает «апокалиптический» рост цен, однако банк не способен устранить внешние причины шокирующей инфляции. На фоне роста цен в Лондоне прошла масштабная акция протеста.

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Платон Щукин
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