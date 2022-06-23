Додон назвал цель введения в Молдавии режима ЧП

Экс-президент Молдавии Додон назвал сумасшедшим домом введение в республике режима ЧП

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, находящийся по домашним арестом, назвал цель продления режима чрезвычайного положения (ЧП) в республике. По его мнению, таким образом власти пытаются что-то скрыть. Его цитирует РИА Новости.

«Режим ЧП так часто возможен только в сумасшедшем доме. Как можно так часто его вводить?» — заявил Додон.

Бывший глава государства также обратился к правящей партии. «У вас парламентское большинство, есть 63 депутата, вы можете собраться в любой момент хоть в кабинете у [президента] Майи Санду, вы можете проводить заседания как положено, а режим ЧП вводят, чтобы что-то скрыть», — сказал он.

По мнению Додона, властям страны придется ответить за все принятые во время режима ЧП решения и «разбазаривание бюджета».

Ранее стало известно, что парламент Молдавии принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране на 45 дней с 24 июня. По мнению властей, в республике сохраняются «риски энергетической безопасности, безопасности границ, необходимость дальнейшего управления потоками беженцев из Украины».