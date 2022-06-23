Двое россиян насмерть задохнулись в погребе

В Красноярском крае двое россиян насмерть отравились угарным газом в погребе

В поселке Ключи Ачинского района Красноярского края двое россиян насмерть отравились угарным газом. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, россияне захотели просушить погреб, который расположен в помещении сарая. Сожители подожгли там опилки и старый веник — из-за этого они задохнулись. От отравления угарным газом погиб 51-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Тела россиян обнаружил сын женщины — он не мог выйти на связь с матерью долгое время. После случившегося следователи начали проверку.

Ранее в Хакасии двое россиян отравились дымом в погребе и погибли. Два человека сушили погреб и умерли от токсичного дыма от дымовой шашки.

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