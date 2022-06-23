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Туристам захотели показать Алтайский край с вертолетов

В Алтайском крае разрабатывают уникальные туристические вертолетные маршруты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Алтайском крае разрабатывают уникальные вертолетные туры. Об этом порталу Amic.ru сообщил заместитель директора по туризму Тигирекского заповедника Денис Соломахин.

По словам Соломахина, гостей заведут в пещеры Ящур, Логово гиены, Древняя, Мрачная и Страшная.

«На землях Тигирека насчитывается 34 вида растений, внесенных в Красную книгу, по территории ходят бурые медведи, маралы, косули, лоси», — сказал он.

Маршрут на вертолетах решили ввести в первую очередь из-за мер безопасности, чтобы избежать поездок по горам на автомобилях в дождливую погоду.

Ранее сообщалось, что в Сочинском национальном парке и Кавказском государственном природном заповеднике открылись новые пешеходные, велосипедные и комбинированные маршруты для туристов. Так, для путешественников впервые станет доступен кемпинг «Нахазо», расположенный на южном склоне хребта Аибга. Также для туристов работает этнохутор «Шишин двор», где находится козья ферма, птичник, пасека, сыроварня.

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Сергей Истомин
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