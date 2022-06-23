Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Еврокомиссия запретила Польше тратить деньги ЕС на изоляцию геев

Еврокомиссия запретила Польше тратить деньги фондов ЕС на «свободные от ЛГБТ» регионы

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Европейская комиссия (ЕК) запретила Польше тратить деньги, выделяемые из фондов Европейского союза (ЕС), на финансирование регионов, объявивших себя «свободными от ЛГБТ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правозащитную организацию «Кампания против гомофобии».

По данным организации, Еврокомиссия внесла положение в Соглашение о партнерстве с Польшей, запрещающее финансирование ряда органов местного самоуправления. Речь идет об органах, которые приняли резолюции, направленные на изоляцию геев.

Материалы по теме:
Кто теперь угнетен? США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Кто теперь угнетен?США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
31 октября 2021
«Самцы — это ошибка природы» Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Самцы — это ошибка природы»Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
17 ноября 2021

«Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиарда евро из средств на реализацию политики сплочения», — рассказали правозащитники. Сотрудница организации Мирослава Макуховская предположила, что это решение приведет к отмене постановлений польских властей против ЛГБТ-сообщества.

Польша известна неприятием нетрадиционной ориентации: она занимает последнее место по толерантности к ЛГБТ среди всех стран ЕС. В 2019-м представители правящей в Польше партии «Закон и справедливость» (PiS) высказались в поддержку издания Gazeta Polska, выпустившего стикеры с надписью «Strefa wolna od LGBT» (зона без ЛГБТ). Позже власти ряда польских регионов объявили свои территории «зонами, свободными от ЛГБТ».

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Во «ВКонтакте» появился чат-бот для поиска людей
Россияне нашли способ заработать во время путешествий на южные курорты
Определена причина потери памяти при болезни Альцгеймера
Россиянка нашла мертвого хамелеона в пачке с овощной смесью известного бренда
Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией
Трихолог раскрыла способ увеличить объем волос
Малышева перечислила неожиданные свойства чеснока
Стало известно о смерти украинского майора в Северодонецке
Стало известно о боях в южных пригородах Лисичанска
Еврокомиссия запретила Польше тратить деньги ЕС на изоляцию геев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.