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Российский сенатор указал на обман Польши о российском газе

Сенатор Пушков указал на покупку Польшей газа у России, вопреки агрессии в сторону Москвы
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале указал на обман Польши. По словам сенатора, Варшава, вопреки своим агрессивным выпадам в сторону Москвы, продолжает покупать российский газ путем реверса.

В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать

Алексей Пушковчлен Совета Федерации

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что республика способна выжить без поставок российского газа в Европу, а газовые хранилища страны уже полностью заполнены. Также он добавил, что инфраструктура Польши позволяет принимать газ из других государств.

Возможное прекращение поставок в Европу

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль выступил с призывом к властям ЕС готовиться к полному отключению от российского газа и прекращению поставок ближайшей зимой. Он уверен, что Москва планирует использовать поставки газа в качестве рычагов давления на европейские державы в ходе военной спецоперации на Украине.

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Экономист, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, в свою очередь, не увидел предпоссылок или объективных причин для того, чтобы поставки российского газа в Европу были остановлены. По его мнению, если это все-таки произойдет и страны откажутся от энергоносителей из России, возможны бунты и протесты замерзающих людей, так как компенсировать недостаток электроэнергии альтернативными способами в этом году не получится.

Действия европейских государств

Шведское энергетическое агентство приняло решение объявить о введении режима раннего предупреждения из-за ситуации с газом. При этом, по данным организации, в настоящее время ситуация с поставками газа в страну остается стабильной. Также отмечается, что запасы «достаточно заполнены до осени».

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Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, обеспокоенный судьбами сограждан, пообещал, что власти страны сделают все возможное для того, чтобы люди оставались в тепле в случае дефицита газа. Представитель властей в том числе заявил о готовности «сжечь все», если возникнет такая необходимость.

Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество

Вацлав Бартушкаспециальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности

Германия, также опасающаяся нехватки газа, договорилась с США о долгосрочных поставках. Немецкая компания EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG подписала долгосрочное соглашение о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у американского экспортера Venture Global LNG. Договор заключен сроком на 20 лет.

1,5миллиона тонн СПГ

американская компания будет ежегодно поставлять EnBW начиная с 2026 года

Агентство Reuters указало на то, что из-за кризиса газоснабжения из-за антироссийских санкций в Германии и ряде других европейских государств может начаться рецессия. Подчеркивается, что находящаяся в кризисной ситуации Европа ищет возможности увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, но большинство альтернативных производителей уже достигли предела в добыче.

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Марина Совина
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