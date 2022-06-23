Российский сенатор указал на обман Польши о российском газе

Сенатор Пушков указал на покупку Польшей газа у России, вопреки агрессии в сторону Москвы

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале указал на обман Польши. По словам сенатора, Варшава, вопреки своим агрессивным выпадам в сторону Москвы, продолжает покупать российский газ путем реверса.

В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать Алексей Пушков член Совета Федерации

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что республика способна выжить без поставок российского газа в Европу, а газовые хранилища страны уже полностью заполнены. Также он добавил, что инфраструктура Польши позволяет принимать газ из других государств.

Возможное прекращение поставок в Европу

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль выступил с призывом к властям ЕС готовиться к полному отключению от российского газа и прекращению поставок ближайшей зимой. Он уверен, что Москва планирует использовать поставки газа в качестве рычагов давления на европейские державы в ходе военной спецоперации на Украине.

Экономист, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, в свою очередь, не увидел предпоссылок или объективных причин для того, чтобы поставки российского газа в Европу были остановлены. По его мнению, если это все-таки произойдет и страны откажутся от энергоносителей из России, возможны бунты и протесты замерзающих людей, так как компенсировать недостаток электроэнергии альтернативными способами в этом году не получится.

Действия европейских государств

Шведское энергетическое агентство приняло решение объявить о введении режима раннего предупреждения из-за ситуации с газом. При этом, по данным организации, в настоящее время ситуация с поставками газа в страну остается стабильной. Также отмечается, что запасы «достаточно заполнены до осени».

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, обеспокоенный судьбами сограждан, пообещал, что власти страны сделают все возможное для того, чтобы люди оставались в тепле в случае дефицита газа. Представитель властей в том числе заявил о готовности «сжечь все», если возникнет такая необходимость.

Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все, что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество Вацлав Бартушка специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности

Германия, также опасающаяся нехватки газа, договорилась с США о долгосрочных поставках. Немецкая компания EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG подписала долгосрочное соглашение о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у американского экспортера Venture Global LNG. Договор заключен сроком на 20 лет.

1,5 миллиона тонн СПГ американская компания будет ежегодно поставлять EnBW начиная с 2026 года

Агентство Reuters указало на то, что из-за кризиса газоснабжения из-за антироссийских санкций в Германии и ряде других европейских государств может начаться рецессия. Подчеркивается, что находящаяся в кризисной ситуации Европа ищет возможности увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, но большинство альтернативных производителей уже достигли предела в добыче.