В Курской области начали выявлять деревья-долгожители

Деревья-долгожители в Курской области внесут в Национальный реестр

Комитет природных ресурсов в Курской области начал выявлять на территории региона деревья-долгожители. Об этом сообщает KurskCITY.

Деревья будут внесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев, ведением которого занимаются Совет по сохранению природного наследия нации и Некоммерческое партнерство стратегический альянс «Здоровый лес».

В комитете сообщили, что «достойные экземпляры» станут кандидатами на прохождение дендрохронологического обследования, по результатам которого растению могут присвоить статус памятника живой природы.

При этом каждый житель области может принять участие в сохранении уникальных старовозрастных деревьев. Для этого ему необходимо направить информацию о найденном дереве в соответствующие органы.