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США представят G7 предложения по усилению давления на Россию

США на саммите G7 представят предложения по усилению давления на РФ и поддержке Украины

Фото: Pixabay

Власти США на саммите Группы семи (G7), собираются представить набор конкретных предложений по усилению давления на Россию и поддержке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на РФ и демонстрации нашей коллективной поддержки Украины», — рассказал представитель американской администрации высокого ранга. По его словам, лидеры G7 также обсудят рост инфляции в мире, вопросы энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что лидеры стран «большой семерки» (G7) могут обсудить проблему с турбиной компании Siemens для российского «Газпрома», которая была отправлена в Канаду для ремонта и не может быть передана обратно из-за введения антироссийских санкций. Как отметил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сокращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток», возникшее из-за сложившейся ситуации с оборудованием, обеспокоило Германию.

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Марина Совина
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