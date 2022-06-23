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ПСБ захотел купить банк Ротенбергов

Промсвязьбанк решил купить принадлежащий Ротенбергам СМП-банк

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Промсвязьбанк (ПСБ) захотел купить СМП-банк, принадлежащий бизнесменам Аркадию и Борису Ротенбергам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Обсуждение сделки началось в декабре 2021 года. С тех пор ПСБ попал под санкции США и Евросоюза после начала спецоперации на Украине, банк был отключен от системы межбанковских коммуникаций SWIFT. С 2018 года Промсвязьбанк выполняет функции опорного банка оборонной промышленности, кредитуя ее предприятия и сопровождая госконтракты. СМП-банк находится под санкциями с 2014 года.

Опрошенные изданием специалисты указывают, что заинтересованность ПСБ в сделке может заключаться в получении контроля над Мособлбанком. Последний с 2014 года находится на санации СМП-банка, а значит может не соблюдать нормативы ЦБ. Таким образом, ПСБ может передавать на его баланс собственные некачественные активы.

В конце мая стало известно, что ЦБ планирует передать под контроль Промсвязьбанка Московский индустриальный банк (МИнБ), находящийся на санации через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. Для этого ЦБ пополнит капитал МИнБ на 34,9 миллиарда рублей.

Ударная волна


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Платон Щукин
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