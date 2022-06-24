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Сестра Бузовой рассказала о планах купить недвижимость в Турции

«Вокруг ТВ»: Анна Бузова решила приобрести недвижимости в Турции в качестве инвестиций

Фото: @annabuzova

Сестра Ольги Бузовой Анна рассказала подписчикам в социальных сетях о том, что она решила приобрести недвижимость в Турции. Своими планами на будущую покупку бизнесмен поделилась в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В данный момент Бузова отдыхает на турецком курорте Фетхие вместе с мужем Константином. По ее словам, после этого они поедут в город Аланья, чтобы рассмотреть варианты недвижимости в качестве инвестиций. «Хотя и здесь мы уже присмотрели парочку вариантов (на будущее)», — добавила Бузова.

Звезда также поделилась, что ремонт в их с супругом квартире почти завершен, поэтому они поставили перед собой новые цели. «Квартира на море, мы решили, неплохой вариант для инвестиций сегодня. Но для того, чтобы цель стала еще более желанной и быстрее была достигнута, надо все изучить изнутри и как следует вдохновиться», — считает Бузова.

Ранее в июне телеведущая Ксения Бородина рассказала подписчикам в соцсетях, что мечтает купить жилье в Турции — квартиру в Стамбуле и дом в Бодруме. При этом в данный момент звезда не может позволить себе приобрести желаемые объекты недвижимости.

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