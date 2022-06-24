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В ДНР ввели уголовную ответственность за фейки

В ДНР ввели уголовную ответственность за фейки о действиях властей республик Донбасса и РФ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Донецкой народной республике (ДНР) ввели ответственность за распространение фейков об исполнении государственными органами России, ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) полномочий за пределами своих территорий. Об этом сообщается в Telegram-канале Народного совета республики.

Отмечается, что парламент ДНР в двух чтениях принял законопроект об установлении уголовной ответственности за публичное распространение соответствующей заведомо ложной информации.

Кроме того, документ предусматривает введение уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами России и республик Донбасса своих полномочий в целях защиты интересов РФ, ДНР, ЛНР и их граждан, а также «поддержания международного мира и безопасности».

В начале апреля Народный совет ЛНР принял закон о введении ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил (ВС) России и республик Донбасса. Документ также предполагает уголовное наказание за распространение заведомо ложной информации о работе госорганов России, ДНР и ЛНР и дискредитацию их ВС.

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Алевтина Запольская
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