В ЛНР ввели уголовную ответственность за фейки о ВС России и республик Донбасса

Народный совет ЛНР принял закон об ответственности за фейки о ВС РФ и республик Донбасса

В Луганской народной республике (ЛНР) ввели уголовную ответственность за фейки о действиях Вооруженных сил России и республик Донбасса. Соответствующий закон принял Народный совет ЛНР, передает Луганский информационный центр.

Законопроект также предполагает введение ответственности за распространение заведомо ложной информации о работе государственных органов России, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, Уголовный кодекс ЛНР будет дополнен статьей, устанавливающей наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России, ЛНР и ДНР.

Отмечается, что закон был внесен на рассмотрение главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Как пояснили в Народном совете республики, уголовная ответственность по статье, касающейся публичных действий, наступит лишь в том случае, если человек ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние, «в связи с чем Кодекс ЛНР об административных правонарушениях дополняется новой статьей 20.4.2».

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских военнослужащих. Максимальное наказание для тех, кто распространяет заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России, составляет до 15 лет лишения свободы.