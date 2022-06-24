Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани снова увеличилось

Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех

Кадр: Shot

Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС.

Один из членов экипажа скончался в больнице.

Ранее сообщалось о троих погибших и шести пострадавших в результате катастрофы. Всего на борту военно-транспортного самолета находились девять человек.

ЧП произошло утром 24 июня. Самолет летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку, и сразу после взлета разбился в районе Михайловского шоссе.

Разрушений на земле нет. После падения самолета начался пожар, возгорание оперативно потушили.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани снова увеличилось
Россиянка описала гостеприимство индусов фразой «такого не надо и за бесплатно»
Историк рассказал о вынужденном переезде жильцов старинного московского дома
Экс-советник бывшего президента США раскрыл провал политики Байдена
В Кремле допустили отмену Литвой решения о транзитной блокаде Калининграда
Женщина расстреляла мужа из-за детей и отказалась раскаиваться
Ким Чен Ын приказал усилить обороноспособность страны
Строительству жилья в России предрекли спад
Психолог рассказал о плохом сексе у недовольных своим телом женщин
Объяснено беспокойство Запада из-за российских танков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.