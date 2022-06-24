Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани снова увеличилось
Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех
Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС.
Один из членов экипажа скончался в больнице.
Ранее сообщалось о троих погибших и шести пострадавших в результате катастрофы. Всего на борту военно-транспортного самолета находились девять человек.
ЧП произошло утром 24 июня. Самолет летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку, и сразу после взлета разбился в районе Михайловского шоссе.
Разрушений на земле нет. После падения самолета начался пожар, возгорание оперативно потушили.