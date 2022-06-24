Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани снова увеличилось

Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех

Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС.

Один из членов экипажа скончался в больнице.

Ранее сообщалось о троих погибших и шести пострадавших в результате катастрофы. Всего на борту военно-транспортного самолета находились девять человек.

ЧП произошло утром 24 июня. Самолет летел из Оренбурга в Белгород, в Рязани приземлялся на дозаправку, и сразу после взлета разбился в районе Михайловского шоссе.

Разрушений на земле нет. После падения самолета начался пожар, возгорание оперативно потушили.