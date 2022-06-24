Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врачи предупредили о вреде мороженого

Врач Хавинсон предупредил, что мороженое приводит к болезням сердца и ухудшению памяти

Фото: Erwan Hesry / Unsplash

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России, доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили о том, какой вред здоровью может нанести мороженое. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалистов, ученые внесли мороженое в топ-5 продуктов, которые сокращают жизнь, из-за наличия в нем растительных жиров. «Это и пальмовое масло, и другие суррогаты. Это, безусловно, снизило качество мороженого», — указал врач.

Употребление большого количестве таких жиров может провоцировать развитие различных заболеваний. В их число Хавинсон включил заболевания сердечно-сосудистой системы. Также популярный десерт может ухудшать память. «Дело в том, что мороженое содержит огромное количество сахара. Были проведены многочисленные исследования, которые показали, что большая концентрация сахара нарушает когнитивные способности», — подчеркнул Хавинсон.

Еще одним негативным последствием для здоровья может стать лишний вес, предупредили специалисты. «Когда мы потребляем большое количество жиров и сахаров наша микрофлора меняется и идет ухудшение работы нашей иммунной системы. Это, в свою очередь, может провоцировать возникновение ряда возраст-ассоциированных заболеваний, таких как сахарный диабет, онкологические заболевания», — предостерегла Трофимова.

Кроме того, мороженное является усугубляющим фактором развития инфекционных заболеваний, заключил Хавинсон.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 450 миллионов долларов
Власти подтвердили гибель четырех человек при крушении Ил-76 в Рязани
Женщина отбилась от проникшего в ее дом медведя
Умер бывший депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин
Врачи предупредили о вреде мороженого
Песков заявил о переносе прямой линии президента
Россиянка описала гостеприимство индусов фразой «такого не надо и за бесплатно»
Историк рассказал о вынужденном переезде жильцов старинного московского дома
Экс-советник бывшего президента США раскрыл провал политики Байдена
В Кремле допустили отмену Литвой решения о транзитной блокаде Калининграда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.