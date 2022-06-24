Врачи предупредили о вреде мороженого

Врач Хавинсон предупредил, что мороженое приводит к болезням сердца и ухудшению памяти

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России, доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили о том, какой вред здоровью может нанести мороженое. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалистов, ученые внесли мороженое в топ-5 продуктов, которые сокращают жизнь, из-за наличия в нем растительных жиров. «Это и пальмовое масло, и другие суррогаты. Это, безусловно, снизило качество мороженого», — указал врач.

Употребление большого количестве таких жиров может провоцировать развитие различных заболеваний. В их число Хавинсон включил заболевания сердечно-сосудистой системы. Также популярный десерт может ухудшать память. «Дело в том, что мороженое содержит огромное количество сахара. Были проведены многочисленные исследования, которые показали, что большая концентрация сахара нарушает когнитивные способности», — подчеркнул Хавинсон.

Еще одним негативным последствием для здоровья может стать лишний вес, предупредили специалисты. «Когда мы потребляем большое количество жиров и сахаров наша микрофлора меняется и идет ухудшение работы нашей иммунной системы. Это, в свою очередь, может провоцировать возникновение ряда возраст-ассоциированных заболеваний, таких как сахарный диабет, онкологические заболевания», — предостерегла Трофимова.

Кроме того, мороженное является усугубляющим фактором развития инфекционных заболеваний, заключил Хавинсон.