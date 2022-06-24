Лига Наций УЕФА в Okko набрала более 27 миллионов просмотров

Четыре тура Лиги Наций УЕФА в Okko набрали более 27 миллионов просмотров

Четыре тура Лиги Наций УЕФА в Okko набрали более 27 миллионов просмотров. Пользователям были доступны индивидуальные трансляции матчей в сервисе, мультитрансляции с автоматическим переключением ключевых моментов параллельно идущих игр, трансляции на телеканале, а также хайлаты в социальных сетях Okko Спорт. Об этом говорится в сообщении мультимедийного сервиса. Следующий тур Лиги Наций УЕФА пройдет в сентябре.

Для 20 процентов зрителей сервиса Лига Наций УЕФА стала первым просмотренным спортивным событием в Okko. В среднем каждый из пользователей Okko, следивших за турниром, посмотрел 6,5 матча, а пятая часть зрителей посмотрела в сервисе более 9 матчей.

Самыми популярным матчем Лиги Наций УЕФА стала игра Португалии со Швейцарией — матч набрал более 1 миллиона просмотров. Матч и хайлайты игры Хорватии с Францией получили более 800 тысяч просмотров. Также порядка 800 тысяч просмотров набрала игра Германия – Англия.

«Лига Наций УЕФА стала одним из главных спортивных событий этого июня для российских любителей футбола. Okko продолжит показывать турнир в сентябре, а до этого момента еще не раз приятно удивит подписчиков!», — отметил генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.