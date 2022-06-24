Доллару предсказали ненужность в России

Депутат Аксаков предсказал доллару ненужность в России

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предсказал доллару ненужность России в обозримом будущем. Его слова приводит РИА Новости.

Отвечая на вопрос о вероятности установления курса доллара на уровне шести рублей (такое значение было актуальным на момент дефолта по госдолгу 1998 года), Аксаков сказал: «Шесть рублей? Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики. А рубль будет востребован. Мы уже газ продаем за рубли. Президент недавно подписал указ, в соответствии с которым внешние долги будем погашать рублями. И в принципе нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем».

По словам депутата, Россия не может закупать многие американские и европейские товары из-за санкций, что делает валюты западных стран невостребованными. «Ну зачем нам такая валюта», — заключил Аксаков.

Ранее экономисты неоднократно высказывались о негативных последствиях чрезмерного укрепления курса рубля (возникшего из-за слабого спроса на иностранную валюту) для конкурентоспособности отечественных экспортеров и доходов бюджета.