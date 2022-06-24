52-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в расстегнутой рубашке на голое тело

Модель Наоми Кэмпбелл посетила показ Louis Vuitton в расстегнутой рубашке на голое тело

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Соотвествующие снимки публикует портал The Sun.

52-летняя манекенщица посетила показ модного дома Louis Vuitton, который состоялся в рамках мужской Недели моды в Париже. Фотографы запечатлели знаменитость в фиолетовом костюме с цветочным принтом, состоящем из брюк-палаццо и расстегнутой рубашки, которую Кэмпбелл надела на голое тело.

На размещенных кадрах видно, что модель вышла в свет без нижнего белья, украсив зону декольте множеством подвесок и ожерелий. Гостья дефиле также дополнила свой образ солнцезащитными очками в тон наряда и туфлями на высоком каблуке.

В октябре 2021 года Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной съемке для известного модного дома Alexander McQueen. В своих соцсетях она разместила короткий ролик, на котором запечатлена топлес в черных капроновых колготках, украшенных стразами, и туфлях на каблуках. Модель снялась, лежа на черно-белом платке с принтом в виде черепов, прикрыв обнаженную грудь рукой.