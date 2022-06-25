Чернышенко заявил о создании центров по замещению иностранного ПО

Вице-премьер Чернышенко заявил о создании в России центров по замещению иностранного ПО

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о создании в стране индустриальных центров компетенций по замещению иностранных отраслевых цифровых продуктов и решений. Его заявления приводят РИА Новости.

Государственный деятель посетил завод «ОДК-Пермские моторы», в рамках которого провел стратегическую сессию по разработке и применению российского ПО в промышленности. Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны.

«Для эффективного выполнения задачи стартовало создание индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. ОДК — показательный пример продуктивно начатой работы по этому направлению, их опыт нужно учитывать и тиражировать», — высказался вице-премьер.

Чернышенко добавил, что в нынешней ситуации не существует единого решения, однако общие для всех наработки необходимо собрать и реализовать на базе центров компетенций, чтобы облегчить работу предприятий.

Ранее Дмитрий Чернышенко рассказал о зависти западных стран России. По его словам, Россия всегда вызывала зависть западных стран из-за огромного количества ресурсов, чистой воды, развитого сельского хозяйства и других факторов. «Нам просто надо немного перестроить свой бизнес», — сказал он.