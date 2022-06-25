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ЕС обвинили в прекращении попыток поиска мирного урегулирования на Украине

Глава МИД Словении Файон: ЕС уделяет мало времени на поиск мирного решения по Украине

Фото: Pixabay

Глава МИД Словении Таня Файон выступила с обвинениями в адрес Евросоюза (ЕС) из-за того что организация стала уделять слишком малое количество времени поиску мирного решения по урегулированию конфликта на Украине, будто почти полностью прекратила попытки это делать, сообщает ТАСС.

«На европейском уровне мне не хватает более глубоких стратегических дебатов о том, как мы можем вернуть обе стороны за стол переговоров. В большей или меньшей степени мы говорим о санкциях и последствиях и совсем мало о том, что случится, когда все возможности санкций будут исчерпаны», — заявила министр иностранных дел.

Ранее газета The New York Times раскрыла, что подразделения специального назначения (коммандос) ряда стран НАТО работают на Украине. Отмечается, что работу там тайно ведут спецназовцы из пяти стран — Великобритании, Франции, Канады и Литвы и США.

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Марина Совина
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