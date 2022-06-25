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Стало известно о тайной работе спецназовцев НАТО на Украине

NYT: спецназовцы пяти стран НАТО тайно работают на территории Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Подразделения специального назначения (коммандос) ряда стран НАТО работают на Украине, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным издания, на Украине тайно ведут работу спецназовцы из пяти стран — Великобритании, Франции, Канады и Литвы. Кроме того, на территории страны присутствуют сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Отмечается, что они занимаются координацией в области разведки, вопросом поставки вооружений и тренировками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее НАТО обвинили в срыве переговоров по ситуации на Украине. С таким мнением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «...Из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления», — подчеркнул он.

25 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек решение кризиса на Украине мирным путем. «Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — предположил он.

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Марина Совина
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