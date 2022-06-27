Десятилетний сын Бена Аффлека залез в Lamborghini и въехал в другую машину

Десятилетний сын актера Бена Аффлека залез в Lamborghini и врезался в BMW

Десятилетний сын актеров Бена Аффлека залез в Lamborghini и въехал в другую машину. Об этом сообщает Daily Mail.

Десятилетний Сэмюэл отправился вместе с отцом и певицей Дженнифер Лопес в автомобильный салон в Лос-Анджелесе. Он залез в автомобиль, пока Лопес сидела на заднем сиденье, включил заднюю передачу и врезался в BMW, который был припаркован позади. Мальчик выбежал из машины, и Аффлек заверил его, что никаких повреждений нет.

Сэмюэл — сын Бена Аффлека от брака с актрисой Дженнифер Гарнер. Звезды познакомились на съемочной площадке фильма «Сорвиголова», вышедшего в 2003 году. В 2005 году они поженились. За десять лет брака у них родилось трое детей. В апреле 2017 года супруги подали на развод.

В августе 2021 года папарацци заметили Бена Аффлека во время покупки обручального кольца для Лопес, с которой он встречался в 2000-х. В 2002 году артист предложил певице выйти за него замуж, однако свадьба не состоялась, а два года спустя пара рассталась. В 2021-м знаменитости воссоединились.