В России назвали условие создания новой валюты для Москвы и партнеров

В МЭР заявили, что для запуска резервной валюты БРИКС нужен рост расчетов в нацвалютах

Создание альтернативной валюты на основе корзин стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР) будет зависеть от наращивания доли расчетов в нацвалютах, а также достижения определенного уровня дедолларизации. Соответствующие условия назвал замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев, которого цитирует РБК.

По словам Кондратьева, до запуска новой международной валюты нужно выстроить совместную финансовую архитектуру — самоцелью ее создание быть не должно, необходимо оценивать выгоду для стран-партнеров. Он заметил, что сейчас вопрос достаточно дискуссионный.

«Без увеличения доли расчетов в национальных валютах, без определенной доли дедолларизации, которая сейчас происходит в рамках БРИКС, без финансовых механизмов, пула условных валютных резервов БРИКС, который сейчас существует и тестируется с учетом корзин национальных валют, достигнуть создания общей альтернативной валюты не будет возможным», — заявил сотрудник министерства.

Сейчас доля расчетов в нацвалютах стран БРИКС составляет 38 процентов, тогда как в 2013-2014 годах показатель не превышал 3 процентов. В ближайшее время планируется наращивать его до 50 процентов, в том числе за счет торговли сельхозпродукцией и товарами широкого потребления.

О проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе корзины валют государств БРИКС 22 июня рассказал президент России Владимир Путин. Тогда же он добавил, что ведется разработка и механизмов альтернативных международных расчетов. По словам Путина, Россия предлагает другим государствам БРИКС подключиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка. СПФС считается альтернативой SWIFT, с отключением от которой столкнулась часть российских банков.