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Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии

Эрдоган пообещал доказать лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с терроризмом

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня, документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами. Его слова передает ТАСС.

«Завтра мы отправимся в Испанию для участия в саммите НАТО и сделаем все необходимое в соответствии с правами и интересами нашей страны», — рассказал глава турецкого государства. Он уточнил, что Анкара донесет информацию о лицемерии Хельсинки и Стокгольма в отношении организаций, которые в Турции признаны террористическими. Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК), Силах народной самообороны (СНС) и других организациях.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын рассказал, что 28 июня в Мадриде состоится саммит Турции, Швеции и Финляндии по вопросу вступления стран в НАТО. Он отметил, что инициатором этой встречи стал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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Виктория Кондратьева
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