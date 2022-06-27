ФСБ показала задержание спонсировавшего теракт в Стамбуле жителя Дагестана

В Дагестане отправили в СИЗО сторонника запрещенного ИГ, спонсировавшего теракт в Стамбуле

Задержание сотрудниками ФСБ сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), жителя Дагестана Абдурахмана Абдурахманова, спонсировавшего теракт в Стамбуле, попало на видео. Запись в понедельник, 27 июня, публикует ТАСС.

На кадрах видно, как вооруженные силовики возле забора частного дома, в котором находился мужчина, требуют, чтобы обвиняемый вышел. Когда он открывает дверь и выходит с поднятыми руками, его просят поднять футболку, чтобы удостовериться, что он без оружия. Затем сотрудники правоохранительных органов заходят на территорию участка и осматривают дом. Также на видео показано, как фигуранта сажают в вертолет и везут в наручниках в региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в декабре 2015 года мужчина перевел 1000 долларов участнику ИГ, который вместе с сообщниками потратил эти деньги на совершение теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января 2017 года; тогда погибли 39 человек, в том числе гражданка России. На время следствия обвиняемого отправили в СИЗО. Ранее со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщалось, что задержанный является участником глубоко законспирированной ячейки ИГ; его родные братья являются боевиками и принимают участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии, они объявлены в международный розыск. Сам Абдурахманов был вычислен при содействии нескольких ведомств: в его поимке принимали участие сотрудники ФСБ, Следственного комитета России (СКР), МВД и Росфинмониторинга.

При обыске у фигуранта изъяли банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры, которые он использовал для удаленного управления платежами; также силовики изъяли религиозно-пропагандистскую литературу.