ФСБ задержала жителя Дагестана за спонсирование теракта в Стамбуле

ФСБ задержала в Дагестане спонсировавшего теракт в Стамбуле финансиста запрещенного ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане мужчину, который спонсировал теракт в Стамбуле — следствие полагает, что он является финансистом запрещенного в России Исламского Государства (ИГ). Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанный Абдурахманов Абдурахман является участником глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации ИГ; его родные братья являются боевиками и принимают участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии, они объявлены в международный розыск. Сам Абдурахманов был вычислен при содействии нескольких ведомств: к его поимке причастны сотрудники ФСБ, Следственного комитета России (СКР), МВД и Росфинмониторинга. При обыске у фигуранта изъяли банковские карты, мобильные телефоны и компьютеры, которые он использовал для удаленного управления платежами; также силовики изъяли религиозно-пропагандистскую литературу.

Силовики считают, что Абдурахманов перечислял деньги лицам, обоснованно подозреваемым в терроризме. В частности, эти деньги использовались для совершения теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января 2017 года; тогда погибли 39 человек, в том числе и гражданка России.

Мировая история санкций



