Литва согласовала с ЕК вопросы транзита российских грузов в Калининград

Власти Литвы согласовали с ЕК основные принципы транзита российских грузов в Калининград

Власти Литвы согласовали с Еврокомиссией (ЕК) основные вопросы транзита российских грузов в Калининград. Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, передает «Интерфакс».

«Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии», — заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. Тем не менее конкретные принципы не уточняются.

Транзит российских товаров через Литву

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литва остановила транзит 18 июня. Он также отметил, что под санкции попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

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По словам главы региона, Литва пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии. После этого заявления власти региона потребовали объяснений касательно сложившейся ситуации, а также провели консультации с Министерством иностранных дел и федеральными властями.

Особый статус Калининградской области закреплен в совместном заявлении Российской Федерации и Европейского союза от 2002 года. Согласно заявлению, прибалтийская республика не может препятствовать транзиту между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации.

Реакция на действия Литвы

В России сочли транзитную блокаду совершенно неправильным действием. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил возможности экономического давления на Литву, однако он допустил «самые жесткие действия» при серьезной угрозе жизнедеятельности Калининградской области.

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В ответ на решение страны также допустили блокаду Литвы от России и Белоруссии. Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что шаг Вильнюса является попыткой спровоцировать Москву на конфликт, однако не следует вестись на провокации. Тем временем в Белоруссии также отрицательно отнеслись к подобной инициативе.

В последнее время нарастает поток информации по поводу их замысла прекратить транзит из России через Беларусь в Калининград. Это сродни объявлению какой-то войны. Это недопустимо в современных условиях Александр Лукашенко президент Белоруссии

Позиция Литвы

Мнение Вильнюса касательно вопроса транзита менялось с момента заявления о его прекращении. Так, 25 июня депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что в ЕС прошло несколько встреч, на которых обсуждался вопрос перевозки грузов с основной территории России в Калининград. Несмотря на требования Литвы придерживаться прежней позиции, в парламенте решили пересмотреть санкции. После этого евродепутат заявил, что, «похоже, Россия пока побеждает».

Тем не менее президент Литвы Гитанас Науседа отказался от компромисса с Россией по вопросам транзита в Калининград. Он заверил, что Литва откажется от «каких-либо коридоров» для Калининграда и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, как Вильнюс планирует наложить вето на решение ЕК разрешить неограниченный транзит российских товаров через территорию Евросоюза. «Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила?» — задалась она вопросом.