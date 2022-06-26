Президент Литвы отказался от компромисса с Россией по транзиту в Калининград

Президент Литвы Науседа отказался от компромисса с Россией по транзиту в Калининград

Президент Литвы Гитанас Науседа отказался от компромисса с Россией по вопросам транзита в Калининград. Он заявил, что о коридорах не может идти речи, страна намерена соблюдать введенные Европейским союзом (ЕС) санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на социальные сети политика.

Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах». Совершенно ясно, что Литва должна применять и будет применять санкции ЕС Гитанас Науседа президент Литвы

Науседа отметил, что уже обсудил этот вопрос с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он призвал правительство Литвы срочно начать консультации с ЕК, чтобы антироссийские санкции не нанесли ущерба стране и международным соглашениям, но в то же время стали болезненными для Москвы.

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Европейского союза. Ограничения коснулись почти половины всей номенклатуры грузов, в том числе стройматериалов и металлов.

23 июня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия уточнит вопрос об ограничении транзита санкционных товаров в Калининградскую область и вскоре даст подробные разъяснения на этот счет.

В российском МИД потребовали эти ограничения отменить и предупредили, что ответные меры на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут лежать в практической, а не в дипломатической плоскости.

Депутат Европарламента признал победу России по транзиту в Калининград

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс признал победу России по транзиту в Калининград. Он сообщил в соцсетях, что Еврокомиссия подготовила документ, позволяющий Москве провозить в регион попавшие под санкции товары, передает РИА Новости.

В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и, похоже, Россия пока побеждает Пятрас Ауштрявичюс депутат Европарламента от Литвы

Парламентарий отметил, что в Евросоюзе прошел ряд встреч, на которых обсуждалась перевозка грузов в Калининградскую область. Вильнюс настаивал, что необходимо придерживаться прежней позиции, однако одна из стран-членов ЕС призвала пересмотреть регулирование применения санкций. Какое это было государство, политик не уточнил.

Ауштрявичюс добавил, что в Евросоюзе ведутся дебаты, однако пока договориться не удалось. Он рассказал, что был подготовлен документ, позволяющий транзитом перевозить попавшие под санкции товары «из России в Россию».

Депутат указал, что эту информацию передали Литве, которая не упоминается в документе, однако по умолчанию подобное соглашение затронет литовскую сторону.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 24 июня сообщил, что Европейский союз (ЕС) готов выполнять свои обязательства по обеспечению транзита грузов в регион и снять введенную из-за санкций блокаду. Он не уточнил, откуда поступила подобная информация.

По его словам, руководство Калининградской области надеется, что проблему блокировки транзита грузов в регион получится решить совместно и дипломатами МИД России.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена решительно в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, но она не спешит с принятием решений. «Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — пояснил пресс-секретарь президента.

Синдром отмены: Россия



