В России допустили блокаду Литвы для транзита в Калининград

Историк Кнутов допустил блокаду Литвы от России и Белоруссии для транзита в Калининград

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов предложил Росси и Белоруссии устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область. Его слова приводит РИА Новости.

При этом историк отметил, что шаг Вильнюса является попыткой спровоцировать Москву на конфликт, однако российской стороне следует сделать выбор в пользу экономических мер воздействия.

Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономик Юрий Кнутов военный эксперт

Как считает Кнутов, Литва никогда самостоятельно не решилась бы на такой шаг, и за ее действиями стоят США и НАТО. Однако, как полагает историк, ответные экономические меры России могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.

Транзит санкционных товаров в Калининград

Ранее в июне губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

В Вильнюсе пояснили, что транзит прекратится с 00:00 18 июня. Алиханов отметил, что под санкции подпадает большой перечень товаров. По предварительным оценкам, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

18 июня прекратится транзит из Литвы в Калининградскую область

По словам главы региона, Литва пошла на такой шаг пошла на запрет после разъяснений Еврокомиссии. Он отметил, что власти региона также ждут разъяснений касательно сложившейся ситуации. На данный момент ведутся консультации с Министерством иностранных дел и федеральными властями.

Посягательство на суверенитет

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что лишить Россию связи между двумя ее частями — это посягательство на суверенитет и независимость, что абсолютно неприемлемо.

На наших глазах сейчас происходит перекидывание горячей картошки: Литва говорит, что она следует рекомендациям Европейского союза, Европейский союз говорит, что не очень понимает, почему Литва эти инструкции истолковала столь радикальным образом Константин Косачев вице-спикер Совфеда

Он добавил, что, по его мнению, во всем этом проявляется недееспособность ЕС, который не в состоянии реализовать осознанную политику. Косачев добавил, что «совершенно безобразную» политику проводят США, которые заявляют, что поддерживают Литву в некоем конфликте с Россией.

Чтобы потом Литва попросила у Запада разрешить какие-то действия в отношении возможности перевозки грузов российских Юрий Кнутов военный эксперт

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).