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В США призвали Украину пойти на территориальные уступки

Бывшая кандидат в президенты США Габбард призвала Украину сесть за стол переговоров с РФ
Тулси Габбард

Тулси Габбард . Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывшая кандидат в президенты США Тулси Габбард призвала Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом она написала в своей статье, подготовленной совместно с подполковником американской армии в отставке Дэниелом Дэвисом, для Foreign Policy.

По ее мнению, Белому дому необходимо прекратить поставки вооружения в Киев. Она заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на переговоры с Россией, включая обсуждение нейтралитета и территориальных уступок.

Габбард заявила, что оружие Соединенных Штатов и другая помощь «лишь подогревают эскалацию». Она добавила, что любая дискуссия затронет вопросы территориальных уступок и нейтрального статуса Украины: «Эти условия не кажутся привлекательными, однако чем больших успехов добьется Россия, тем труднее будет на переговорах».

Политик заявила, США и Украина стремятся к недостижимым результатам. Она посоветовала Джо Байдену и Владимиру Зеленскому перестать игнорировать реальность. Габбард заявила, что Украина не сможет вернуть под контроль все утраченные территории, а вся помощь Запада в итоге обернулась «неуклюжей смесью современного и устаревшего, западного и советского вооружения», которая требует сложной системы логистики.

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Марина Совина
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