Путин рассказал о недобросовестных зарубежных фармацевтах

Путин рассказал о недобросовестных практиках иностранных фармацевтических компаний

Президент Владимир Путин в разговоре с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным рассказала о недобросовестном поведении зарубежных фармацевтов, за деньги «проталкивающих через медиков» свою продукцию. Его слова приводит ТАСС.

«Иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд наших руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах. И проталкивали свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 миллионов передали», — отметил Чиханчин. По его словам, Росфинмониторинг вместе с ФСБ уже «работает по этому направлению».

В ответ Путин сказал, что такие практики являются традиционными для многих крупных фармацевтических компаний: «Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы».

В середине апреля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал исследование о влиянии санкций на российскую медицину и фармацевтику. По мнению авторов, правительство приняло эффективные меры поддержки производства медицинских изделий. Главными проблемами отрасли эксперты назвали «среднедоступность» импортных комплектующих для производства медицинской техники, а также нехватку единого федерального органа исполнительной власти, уполномоченного координировать медицинскую промышленность