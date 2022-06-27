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Путин рассказал о недобросовестных зарубежных фармацевтах

Путин рассказал о недобросовестных практиках иностранных фармацевтических компаний

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин в разговоре с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным рассказала о недобросовестном поведении зарубежных фармацевтов, за деньги «проталкивающих через медиков» свою продукцию. Его слова приводит ТАСС.

«Иностранные фармацевтические компании, к сожалению, привлекли ряд наших руководителей медучреждений, медработников в 30 субъектах. И проталкивали свои лекарственные средства, платя за это довольно большие деньги. Только по одной схеме, мы увидели, они на 500 миллионов передали», — отметил Чиханчин. По его словам, Росфинмониторинг вместе с ФСБ уже «работает по этому направлению».

В ответ Путин сказал, что такие практики являются традиционными для многих крупных фармацевтических компаний: «Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы».

В середине апреля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал исследование о влиянии санкций на российскую медицину и фармацевтику. По мнению авторов, правительство приняло эффективные меры поддержки производства медицинских изделий. Главными проблемами отрасли эксперты назвали «среднедоступность» импортных комплектующих для производства медицинской техники, а также нехватку единого федерального органа исполнительной власти, уполномоченного координировать медицинскую промышленность

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Платон Щукин
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