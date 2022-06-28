В аэропорту Домодедово из-за сбоя в работе образовались гигантские очереди

Столпотворения туристов в Домодедово из-за сбоя в работе сняли на видео

В московском аэропорту Домодедово образовались столпотворения путешественников, ожидающих вылета своих рейсов. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

На видео, снятом одним из очевидцев, показаны гигантские очереди из туристов, ожидающих вылета самолетов. Отмечается, что из-за сбоя в работе одной из авиакомпаний пассажиры более полутора часов не могут пройти регистрацию на рейсы.

По данным онлайн-табло «Яндекс. Расписания», во вторник, 28 июня, в воздушной гавани задержано восемь самолетов, вылет еще четырех лайнеров отменен.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки персонала одна из крупнейших авиакомпаний Европы, немецкая Lufthansa, отменила около 900 запланированных на июль рейсов. В компании отметили, что решение было принято из-за проблем в авиаотрасли, вызванные эпидемией коронавируса.