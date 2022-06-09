Крупнейшая авиакомпания Европы отменила сотни рейсов из-за нехватки персонала
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы, немецкая Lufthansa, отменила около 900 запланированных на июль рейсов из-за нехватки персонала. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечалось, что отмененные рейсы, которые должны были выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям, составляют около пяти процентов от типичной пропускной способности авиакомпании в выходные дни. В Lufthansa подчеркнули, что решение было принято из-за проблем в отрасли, с которыми столкнулись многие европейские перевозчики в период восстановления после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
«Вся авиационная промышленность, особенно в Европе, в настоящее время страдает от сокращения рабочего персонала. Это коснулось аэропортов, служб наземного обслуживания, управления воздушным движением, а также авиакомпаний», — говорится в сообщении немецкого перевозчика.
Ранее в марте российская туристка обвинила немецкую авиакомпанию Lufthansa в травле. По словам путешественницы, она должна была улететь из Стамбула в Канкун с пересадкой во Франкфурте, однако сотрудники перевозчика отказали ей в регистрации на рейс, объяснив решение тем, что Германия не хочет предоставлять транзит пассажирам с российскими паспортами.