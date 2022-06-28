Эксперт назвал передовым российский сегмент государственных онлайн-услуг

Артем Геллер: российский сегмент государственных онлайн-сервисов является передовым

Российский сегмент государственных онлайн-сервисов является передовым. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал Артем Геллер, эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG.

«В мире такого уровня удобства сервисов не существует — есть лишь отдельные элементы, разбросанные по отдельным странам Европы: во Франции хорошо то, в Германии это, в США что-то еще. Но если говорить о комплексе услуг, то Россия впереди планеты всей. Это объективно. Это касается в целом государственных сайтов и сервисов, которые существуют», — отметил эксперт.

Если говорить конкретно о Fan ID, то, по словам, Артема Геллера, процедура очень быстрая, к тому же она полуавтоматическая. «Так как значительная доля населения России имеет доступ к порталу "Госуслуг", достаточно просто авторизоваться на госслугах, как обычно мы это делаем, например, для оплаты штрафов, выбрать Fan ID и получить его. Паспортные данные уже заполнены, а больше для его получения ничего не нужно. Процедура будет занимать меньше минуты и будет доступна с мобильного телефона в любом удобном месте», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что было бы разумно и правильно дать этому документу определенное развитие — «навешивать на эту карточку программы лояльности: если ты хорошо себя ведешь, то получаешь определенные скидки, можешь участвовать в акциях и многое другое для создания лояльности и к самому сервису, и к футболу или какому-то другому виду спорта».

Ранее стало известно, что с 4 июля на сайте «Госуслуг» можно будет оформить цифровую карту болельщика для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Она будет обязательна для посещения матчей РПЛ, а также финал Кубка России по футболу.

Первоначально карта нужна будет для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в Сочи, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. До конца года остальные города, где находятся клубы РПЛ, — Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Химки, Краснодар, Грозный и Оренбург.