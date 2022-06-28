«Иванушки International» устроили концерт на 125 тысяч человек в Казани

Поп-группа «Иванушки International» выступила на фестивале в честь Дня молодежи в Казани

Российская поп-группа «Иванушки International» выступила на фестивале в честь Дня молодежи в Казани, на котором собрались более 125 тысяч человек. Об этом сообщает «Татар-информ».

Артисты выступили в рамках гастролей мобильной академии контента от видеоплатформы YAPPY. Музыкальная программа, помимо песен «Иванушек International», включала в себя выступления таких исполнителей, как Dava, Didar, Amirchik и Артем Кид.

Также в рамках мероприятия прошел профессиональный баскетбольный матч от команды «ХелиТаб», бронзовых призеров чемпионата России, и выступление скейтеров SK8 Team. Гастроли артистов и спортсменов продолжатся в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что День молодежи, прошедший в Казани на территории экстрим-парка «Урам», стал одним из самых масштабных за историю его проведения в республике.

Ранее сообщалось, что национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй отметили 26 июня в одном из городских парков Владивостока. На мероприятии гостям предлагали блюда татарской и башкирской кухни.

