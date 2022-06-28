Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

«Иванушки International» устроили концерт на 125 тысяч человек в Казани

Поп-группа «Иванушки International» выступила на фестивале в честь Дня молодежи в Казани

Фото: Владимир Нефедов / ИА «Татар-информ»

Российская поп-группа «Иванушки International» выступила на фестивале в честь Дня молодежи в Казани, на котором собрались более 125 тысяч человек. Об этом сообщает «Татар-информ».

Артисты выступили в рамках гастролей мобильной академии контента от видеоплатформы YAPPY. Музыкальная программа, помимо песен «Иванушек International», включала в себя выступления таких исполнителей, как Dava, Didar, Amirchik и Артем Кид.

Также в рамках мероприятия прошел профессиональный баскетбольный матч от команды «ХелиТаб», бронзовых призеров чемпионата России, и выступление скейтеров SK8 Team. Гастроли артистов и спортсменов продолжатся в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что День молодежи, прошедший в Казани на территории экстрим-парка «Урам», стал одним из самых масштабных за историю его проведения в республике.

Ранее сообщалось, что национальный татаро-башкирский праздник Сабантуй отметили 26 июня в одном из городских парков Владивостока. На мероприятии гостям предлагали блюда татарской и башкирской кухни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал об условиях для снятия санкций с России
Лавров назвал причину пожара в торговом центре в Кременчуге
Лавров заявил о запуске подготовительного процесса для расширения БРИКС
В России появится лекарство от алкоголизма
Рогозин рассказал о передаче Украине спутниковых снимков от частных компаний
Мэр Варшавы побеседовал с фейковым Кличко
Пожарившего на Вечном огне курицу россиянина задержали в Калининграде
Европа захотела смягчить энергокризис с помощью Украины
Лавров оценил возможное появление Зеленского «где-то сбоку» на саммите G20
Найдены новые пути лечения болезни Паркинсона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.