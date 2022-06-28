Сомнолог рассказал о пользе ночных кошмаров

Сомнолог Бузунов заявил о пользе разнообразных ночных кошмаров

Разнообразные кошмары, которые периодически снятся людям, в каком-то смысле полезны, так как таким образом мозг обрабатывает информацию и принимает определенные решения, рассказал «Ленте.ру» врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

«Функция кошмаров — это долговременная адаптация к окружающей среде, фактически это некое проигрывание ситуаций, при котором мозг ищет выход из них ночью. Мы же и днем можем проигрывать какие-то ситуации, например, не дай бог муж меня бросит, что я тогда буду делать», — объяснил он.

По словам врача, считается, что если люди видят периодически разные кошмары, это лучше их адаптирует к окружающей среде, в то время как люди, которым не снятся кошмары, менее адаптивны.

«Другое дело — навязчивые кошмары, когда, например, человеку каждую ночь сниться, что он попадает в автокатастрофу. Такие посттравматические кошмары часто описывают в кино. В этом случае мозг, как заезженная пластинка, каждый раз обращается к этой информации, он ее забыть не может, он принять решение не может, и он не понимает, как дальше с этим жить. Тут уже мозг не справился, и побороться с такими навязчивыми кошмарами задача психиатров и психологов», — поделился профессор.

Ранее Бузунов назвал в разговоре с «Лентой.ру» основные причины плохого сна, а также поделился эффективным способом засыпания.

