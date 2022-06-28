Лавров назвал причину пожара в торговом центре в Кременчуге

Глава МИД России Лавров назвал причиной пожара в Кременчуге удар по ангару с оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал причиной пожара в торговом центре в Кременчуге удар Вооруженных сил (ВС) России по ангару с американским оружием. Об этом сообщает ТАСС.

«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», — объяснил Лавров.