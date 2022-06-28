Россиянам назвали способы заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой

В Сеченовском университете заявили, что конго-крымская лихорадка встречается на юге России

Конго-крымская геморрагическая лихорадка может встречаться на юге европейской части России. Способы заражения вирусом назвали в Сеченовском университете, передает РИА Новости.

Там уточнили, что инфекция распространяется в ряде стран Африки, Балкан, Ближнего Востока и других странах Азии. Люди могут заболеть ей от клещей и домашнего скота. Также она передается от человека к человека при тесном контакте с кровью и различными биологическими жидкостями.

Специалистам предстоит выяснить, насколько велик риск проявления тяжелых клинических симптомов геморрагического синдрома, а также смерти от нового штамма «Европа-3», добавили в пресс-службе университета.

Об обнаружении в России нового штамма конго-крымской геморрагической лихорадки стало известно 28 июня. Исследование показало, что штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1», «Африка-3», а также к абсолютно новой линии «Европа-3».