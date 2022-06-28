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Трасс призвала не требовать от Украины мира с Россией

Глава МИД Британии Трасс рассказала о нежелательном мире между Украиной и Россией

Фото: Jessica Taylor / Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что западным странам не стоит требовать от Украины заключать мира с Россией, поскольку крайне нежелательно, чтобы первая при этом шла на территориальные уступки. Она выступила с таким заявлением в интервью для Die Welt.

Дипломат подчеркнула, что главные решения о том, как должны завершиться боевые действия, может принимать только Киев. «И мы должны поддерживать их, а не искать мира на условиях, которые будут означать сдачу территорий [России]. Мы должны убедиться, что Россию вытеснили с Украины, и мы должны убедиться, что российская агрессия больше не повторится», — заявила Трасс.

Виктория Кондратьева
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