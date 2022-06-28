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Порошенко перечислил необходимые Украине виды западного вооружения

Бывший президент Украины Порошенко назвал «недостаточными» поставки западного оружия Киеву
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Киев нуждается в том, чтобы страны Запада поставляли ему еще больше оружия, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко, пишет ТАСС.

Он назвал «недостаточными» поставки вооружений украинской армии. «Я хотел бы сказать, что оружия, которое нам дают, никогда не бывает достаточно», — уточнил политик. Порошенко доволен, что Германия отправила Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). При этом он подчеркнул, что необходимо увеличить поставки, так как Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно еще больше оружия. «Нам нужно это, но нам нужно и больше», — объяснил он.

Политик перечислил, какие виды вооружения хотела бы получить украинская сторона. «Ну, 500 танков, включая немецкий Leopard. Представьте себе 700, 800 артиллерийских систем, включая самоходные гаубицы. Сотня боевых самолетов, 400 зенитных ракетных комплексов — и все», — добавил он.

27 июня самоходные гаубицы PzH 2000, которые в конце июня Германия поставила Украине, начали использовать на востоке страны.

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Марина Совина
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