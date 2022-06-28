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Сотрудник «Укроборонпрома» пойдет под суд за поддержку российской спецоперации

На Украине завели уголовное дело на сотрудника «Укроборонпрома», поддержавшего СВО

Фото: Telegram-канал «Офіс Генерального прокурора»

На Украине завели уголовное дело на сотрудника предприятия «Укроборонпром», поддержавшего российскую военную спецоперацию в стране. Об этом в Telegram-канале сообщил офис генпрокурора страны.

Отмечается, что сотруднику предприятия сообщили о подозрении по факту «оправдания, признания правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины». По данным ведомства, мужчина, который теперь пойдет под суд, оправдывал российскую спецоперацию и убеждал своих коллег, что удары по Украине наносит украинская армия.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила депутата Верховной Рады Андрея Деркача в связях с российской разведкой. По версии ведомства, он входил в агентурную сеть Главного управления Генштаба России, которая должна была «помогать врагу в захвате Украины».

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Алевтина Запольская
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