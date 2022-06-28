Сотрудник «Укроборонпрома» пойдет под суд за поддержку российской спецоперации

На Украине завели уголовное дело на сотрудника «Укроборонпрома», поддержавшего СВО

На Украине завели уголовное дело на сотрудника предприятия «Укроборонпром», поддержавшего российскую военную спецоперацию в стране. Об этом в Telegram-канале сообщил офис генпрокурора страны.

Отмечается, что сотруднику предприятия сообщили о подозрении по факту «оправдания, признания правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины». По данным ведомства, мужчина, который теперь пойдет под суд, оправдывал российскую спецоперацию и убеждал своих коллег, что удары по Украине наносит украинская армия.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила депутата Верховной Рады Андрея Деркача в связях с российской разведкой. По версии ведомства, он входил в агентурную сеть Главного управления Генштаба России, которая должна была «помогать врагу в захвате Украины».