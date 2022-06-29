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В США заявили о намерении жестко бороться с ростом цен

Член совета ФРС Местер намерена повысить базовую ставку на 0,75 процентных пункта
Лоретта Местер

Лоретта Местер. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Глава Федерального резервного банка Кливленда (входит в структуру Федеральной резервной системы) Лоретта Местер заявила о намерении жестко бороться с ростом цен в США путем повышения базовой ставки, пишет CNBC.

Местер объявила, что будет рекомендовать комитету по операциям на открытом рынке повысить базовую ставку на 0,75 процента по сравнению с нынешним уровнем в 1,5-1,75 процента годовых.

По словам Местер, ближайшее заседание, которое состоится в июле, должно стать местом напряженного обсуждения между членами комитета по операциям на открытом рынке по поводу размера повышения базовой ставки — на 0,5 или 0,75 процентных пункта.

В июне ФРС уже повысила базовую ставку на 0,75 процентных пункта, что стало самым значимым изменением с 1994 года. При этом регулятор пообещал ужесточать денежно-кредитную политику и далее, чтобы справиться с рекордной за последние десятилетия инфляцией. По итогам мая она составила 8,6 процента в годовом выражении.

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Платон Щукин
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