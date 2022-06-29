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ФСБ задержала собиравшегося вступить в иностранный легион на Украине мужчину

В Казани ФСБ задержала мужчину, собиравшегося вступить в иностранный легион на Украине

Фото: Shutterstock

В аэропорту Казани сотрудники ФСБ задержали 28-летнего мужчину, который снял видео для советника главы офиса президента (ОП) Украины Алексея Арестовича и собирался записаться в интернациональный легион. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что задержанный негативно относился к спецоперации на Украине и после 24 февраля решил вместе с другими иностранцами воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого он нашел контакты членов иностранного подразделения и начал обдумывать план выезда из России. Мужчина собирался попасть на Украину через Армению. В марте этого года он отправил в Грузию свой «УАЗ», чтобы впоследствии выехать на нем на территорию, контролируемую Киевом.

Чтобы доказать верность Украине, фигурант записал видеообращение к Арестовичу и разместил его на YouTube. В нем он попросил политика предоставить ему украинское гражданство и обещал вступить в легион. Сотрудники российской спецслужбы узнали об этих планах.

После задержания в отношении мужчины возбудили дело по статье 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») УК РФ. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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